Latin Grammy: Christian Nodal y Cazzu se lucen en su primera alfombra roja juntos

A su paso por la red carpet de un evento previo a los Latin Grammy que se llevan a cabo este jueves 17 de noviembre en Las Vegas, Christian Nodal y Cazzu confirmaron los rumores de su relación sentimental.

Con atrevidos outfits en color rojo y presumiendo sus tatuajes, la feliz pareja posó sonriente para los diferentes medios de comunicación. La artista argentina además despertó pasiones con sus atrevido vestido.

Felices, sin rastro de embarazo y apoyándose, la pareja desfiló previo a la gala de la persona del año, donde rindieron homenaje a Marco Antonio Solís “El Buki“.

“Se miran hermosos”, “Siento que ella es más real que Belinda”, “Nodal no pudo tomar mejor decisión, siempre lo que viene es mejor”, “Ella es tan auténtica y no como Belinda que lo regañaba por todo”, “Se miran preciosos, me encantan”, “Se ven tan enamorados”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Durante el inicio de su noviazgo, el intérprete de regional mexicano y la trapera argentina prefirieron mantener un perfil bajo, pero lo anterior cambió la noche previa a los Latin Grammy cuando llegaron juntos y posaron abiertamente ante las cámaras.

