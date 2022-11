¡Sin pudor! Karol G impacta con vestido nude en los Latin Grammy

Karol G se lució con un vestido nude y transparente en los Latin Grammy 2022. La famosa colombiana no pasó desapercibida en la alfombra roja pues se robó todas las miradas con una prenda reveladora. 16 años después de comenzar su carrerar, la originaria de Medellín, Colombia, logró ser reconocida por sus ritmos electrizantes tanto en la premiación de la música latina más importante del año, como por el resto del mundo.

Ahora, la famosa llegó a la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2022 con la esperanza de llevarse tres premios a casa. Está nominada a Grabación del Año, Canción del Año con “Provenza“, Mejor Canción Urbana “Mamiii” con Becky G.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Univision (@univision)

Luciendo un atrevido vestido, Karol G lució su último look, el cabello rojo. Hace unos meses, la celebridad habló de la importancia de vestir con confianza la moda durante el marco de Vogue Forces of Fashion con Karla Martinez de Salas y hoy su look lo confirma.

“Es la más hermosa de la ceremonia”, “Me encanta como luce siempre”, “Tan sensual”, “Es una bichota completa”, “Me la como cada vez que la veo”, “Lo que dejó ir Anuel”, fueron algunas reacciones de sus fans.

-->

Reina Espero Ganes

Urge Que degollen a su asesor de imagen como semejante artista y no viste Mejorcito aún así te amamos 😐❤️👑 #LatinGRAMMY #karolg pic.twitter.com/CuqkHkmWQT — JHOJAN 😇 (@jhojan94855982) November 18, 2022

Lee también: ►Latin Grammy: Christian Nodal y Cazzu se lucen en su primera alfombra roja juntos