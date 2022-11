La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, anunció este jueves que renunciará como líder de los demócratas cuando los republicanos tomen el control de la Cámara baja, en enero del próximo año. “Para mí, ha llegado la hora de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto”, dijo Pelosi, de 82 años.

Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV

Entre aplausos, Pelosi repasó recuerdos de sus 35 años en la Cámara baja, que según dijo, vio evolucionar para ser “más representativa de nuestra hermosa nación”. “La democracia estadounidense es majestuosa, pero es frágil”, advirtió. “Gracias a todos. Y que Dios siga bendiciendo a los Estados Unidos de América”, escribió posteriormente en un mensaje en sus redes sociales.

Thank you all — and may God continue to bless the United States of America. pic.twitter.com/XDlQRwvDjY

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022