FIFA prohíbe a Bélgica usar la palabra ‘Love’ en su camiseta visitante

La selección de Bélgica, que vio prohibida por la FIFA la utilización de su segunda camiseta en la que figura la palabra “Love“, ocultará esta mención, anunció este martes la federación belga (RBFA). En su lugar, se colocará una etiqueta para camuflar la inscripción ubicada en el cuello.

“Es triste, pero la FIFA no nos deja otra opción. Por lo demás, el equipamiento no ha cambiado”, comentó el director general de RBFA, Peter Bossaert.

FIFA have demanded that the Belgium team remove the word "love" from the collar of their away shirt, sources have told ESPN.

