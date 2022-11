Confirman la muerte del primer actor Héctor Bonilla

Este viernes 25 de noviembre, se confirmó la muerte de Héctor Bonilla, a los 83 años de edad, según informó la Secretaría de Cultura. El actor sufría de cáncer de riñón desde 2018.

La familia del famoso artista mexicano confirmó el deceso del intérprete con un comunicado publicado en redes sociales. En la misiva informaron que falleció en su casa, rodeado de cariño, con sus seres queridos.

Héctor fue considerado primer actor por sus tantos logros, entre ellos, fue ganador de dos premios Ariel por Mejor actor de reparto y Mejor actor protagónico, aunque fue nominado en seis ocasiones.

La familia Bonilla compartió que desde hace años él había escrito su epitafio, en el que se lee:

-->

“Se acabó la función, No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.