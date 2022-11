Larissa Riquelme, “Novia del Mundial de Sudáfrica”, cautiva con provocadoras fotografías

Han pasado ya doce años pero la historia de Larissa Riquelme es de esas difíciles de olvidar para los aficionados del fútbol. No solo porque el camino de la selección española tuvo un final infinitamente más feliz que el de la paraguaya, sino porque fue uno de los sucesos más virales de la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lari Riquelme (@larissariquelme)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lari Riquelme (@larissariquelme)

Aunque Paraguay no logró ganarle al equipo que ganó la Copa del Mundo, Larissa Riquelme terminó cumpliendo su promesa en las páginas del diario local Popular. “Había prometido que me desnudaría si la selección pasaba a semifinales (ante España), pero eso no ocurrió. Pero nuestros albirrojos retornan como verdaderos héroes, porque tuvieron un excelente desempeño en este Mundial. Una novia jamás abandona a su amor”, expresó la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lari Riquelme (@larissariquelme)

Tras su éxito, Larissa Riquelme se convirtió en la imagen de varias marcas y actualmente ejerce como presentadora de televisión y radio. En su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores y cerca de doce mil publicaciones se define también como “influencer de estilo”. Su pasión por el fútbol tampoco la ha perdido y recientemente cautivó a sus seguidores con provocativas fotografías.

