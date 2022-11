‘Quimi’ Ordóñez comparte su experiencia entrenando con el Hoffenheim alemán

La MLS finalizó semanas atrás y estamos en la fiesta del futbol con el Mundial, pero algunos futbolistas no quieren mantenerse fuera de forma y se entrenan diariamente para llegar en forma a la nueva temporada, tal es el caso del guatemalteco Arquimides Ordóñez.

Y es que, el delantero de la sub-20 de Guatemala, y que ya debutó con la selección mayor ha estado entrenando en Alemania, concretamente con el Hoffenheim, club que milita en la Bundesliga.

An incredible solo goal from Arquimides Ordonez puts @FCCincinnati2 up 1-0!😱 pic.twitter.com/Lv1CQVLrc3

— MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) April 17, 2022