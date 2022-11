Álvaro Morata con la ‘espinita’ de no llevarse el triunfo ante Alemania

Cuando peor lo estaba pasando España en su segundo partido del Mundial, contra Alemania, apareció Álvaro Morata, que entró en el terreno en el minuto 54, para adelantar a España en el marcador en el 62.

Después, cuando España acariciaba la victoria, Niclas Füllkrug (83) lograría el empate definitivo para Alemania (1-1). Pero ese resultado permite a España liderar la llave E del Mundial, con cuatro puntos, en espera de su último partido contra Japón.

Spain are on 🔝 of Group E. Which two sides will advance? #FIFAWorldCup | #Qatar2022

El delantero del Atlético de Madrid habló en zona mixta tras el empate (1-1) entre España y Alemania, Morata afirmó que “le hubiera gustado llevarse el triunfo” y ahora se centrarán en el partido ante Japón.

“Una pena que no hemos ganado. Hay que pensar desde ya en Japón”, expresó el delantero español.

Sobre su rol como suplente en estos dos partidos en Catar 20222, Morata afirmó que no se siente molesto por estar en el banquillo, señaló que si “quisiera jugar solo, mejor jugaría al tenis”.

“No me enfadaría por ser suplente; si quisiera jugar solo jugaría al tenis”, sentenció Morata en zona mixta.

Finalizado el partido, Morata fue nombrado el MVP del partido por los organizadores, el delantero español anotó el gol con el que acariciaban el triunfo antes que Fullkrug empatara el juego sobre el final.

Déjà vu? 👀 Alvaro Morata steps up again from the bench to secure Spain a 1-1 draw with Germany.💥

Has your @Budweiser Player of the Match done enough to start in their 3rd & final game of the group stages? 🤔

🇪🇸 #ESPGER 🇩🇪 @Budfootball #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/xg7KXuaEpZ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022