¿Se vengará Ghana de Uruguay por lo sucedido en el Mundial 2010?

Un partido con sabor a revancha será el cruce del próximo viernes en Ghana y Uruguay, partido que podrá definir al segundo clasificado del grupo H en el que Portugal ya tiene asegurado un boleto. Los africanos tienen en sus manos avanzar de ronda, ya que derrotar a la celeste les hará con el segundo boleto del grupo.

Para “Las Estrellas Negras” este partido tendrá un sabor especial, ya que volverán a verse las caras ante Uruguay, país que les dejó fuera de la Copa del Mundo en 2010 en cuartos de final y que es recordado por la mano de Luis Suárez que al minuto 119′ atajando un balón que le negó el triunfo a los africanos. Esta acción le costó la tarjeta roja a Suárez, fue marcado como penal y Gyan terminó estrellando en el travesaño la pena máxima con lo que el juego se fue a la tanda de los 11 pasos y lo ganó Uruguay.

Dentro de la selección de Ghana sigue presente un jugador que vivió este partido dentro del terreno de juego, André Ayew, quien comentó sobre la tristeza que vivieron en ese momento y añadió que ya no se enfocan en el pasado. “En ese entonces todo el mundo de sintió mal, pero yo en lo único que pienso es en clasificar a la segunda ronda”, inició el capitán de 32 años.

¿Será un encuentro con tintes de revancha?

“Revancha o no, saldremos con la misma determinación y deseo de victoria porque queremos clasificar”, respondió el futbolista. Pese a manejarse con tono serio al ser recordado por ese momento, Ayew comentó que el equipo está enfocado en el cruce del viernes y que el pasado no les hará ruido en su preparación. “No miro para atrás, no me quiero enfocar en el pasado”, concluyó el futbolista que apunta a la titularidad el viernes.