Cristiano Ronaldo recibe una propuesta formal de la liga Saudí

Lo que era un secreto a voces desde hace varios días, lo ha confirmado el reconocido periodista Fabrizio Romano, y es que según la información que ha revelado este miércoles, Cristiano Ronaldo ya habría recibido una oferta formal de la liga Saudí.

El club, concretamente se trata del Al-Nassr, uno de los equipos más importantes de dicha región y que en los últimos años ha firmado a jugadores de gran renombre.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo

Almost €200m per season until 2025.

But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.

Nothing done/signed or decided.

Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022