Youtuber uruguaya luce la camisola de la Selección de Guatemala en Catar

La famosa youtuber uruguaya, Gimena Sauchenco, de 20 años, mejor conocida como Alaska, lució la camisola de la Selección Nacional de Guatemala en Catar. La creadora de contenido digital subió un video a su cuenta de TikTok con la indumentaria de la azul y blanco.

“Quiero decirles algo, si me ven el los estadios o si se cruzan conmigo dejen de regalarme cosas porque me encanta, obviamente, a quién no le gusta que le regalen cosas. A mí me hace refeliz, pero a la vez me siento en deuda con ustedes. Por ejemplo, ayer alguien me vio y me regaló esta camiseta que es de Guatemala, fue muy rápido, y yo no me di cuenta de darle la de Uruguay y ahora me siento culpable por eso. Si la persona que me la regaló está por acá comenten y así les hago llegar la de Uruguay y nos vemos en el Catar”, expresó Alaska.