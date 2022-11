¡No todo es positivo! Adelanto de Super Mario Bros genera diversas reacciones

El nuevo tráiler de Super Mario Bros ha tenido gran recepción entre sus millones de fans, quienes han elogiado este nuevo avance principalmente celebrar la aparición de la Princesa Peach, quien tendrá un rol importante y no mantendrá el papel del secuestro de la mayoría de videojuegos.

Anya Taylor-Joy da una gran interpretación a la regente del Reino Hongo y Charlie Day, a quien ya pudimos escuchar como Luigi. Otra cosa que emocionó a los fans de Super Mario Bros son las múltiples referencias que tendrá los juegos y personajes de la franquicia.

En el tráiler podemos ver cosas como los niveles clásicos de Super Mario Bros, la flor de fuego, el disfraz de Tanuki y el Rainbow Road de Mario Kart. Esto último ha sido la mayor sorpresa, pues nadie esperaba que apareciera algo referente a la franquicia de carreras. Aún así, Nintendo e Illumination encontraron la forma de integrar todo de manera bastante orgánica.

It’s so annoying because I love literally everything about this trailer except for Chris Pratt’s voice. https://t.co/Lmh9QGQsl5

— • 🐾Southpauz 🐾 • (@SouthpauzArt) November 29, 2022