Thomas Müller anuncia su retiro de la selección alemana

El jugador experimentado Thomas Müller anuncia de manera oficial su retiro de la selección de Alemania, luego de caer eliminados en el Mundial de Qatar 2022.

Thomas Müller de 33 años debutó con la selección de Alemania el 3 de marzo de 2010 y disputó un total de 122 partidos oficiales dónde convirtió 44 goles y se alzó con el Mundial Brasil 2014.

Thomas Müller: “If this was my last game, it was a huge pleasure. I've done it with love”, tells @DasErste. 🚨🇩🇪 #Qatar2022

“We experienced incredible moments together. In every game, I tried to leave my heart on the pitch”. pic.twitter.com/4IBRj2dRaX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2022