Los descarados escotes de las famosas en los People´s Choice Awards

Esta noche se lleva a cabo una edición más de los People’s Choice Awards en California, Estados Unidos. Los asistentes decidieron sacar sus mejores galas para pasearse en la alfombra roja del evento.

Sin embargo, hubo varios atuendos que llamaron la atención, debido a sus pronunciados escotes. Tal fue el caso de Lisa Rinna, quien optó por un vestido con un escote pronunciado, el cual hacia juego con sus lentes oscuros.

Lisa Rinna at the #PCAs saying she wants Brandi to back and doesn’t want LVP to return #RHOBH pic.twitter.com/xPqYQjVtya

— Queens of Bravo (@queensofbravo) December 7, 2022