La suerte no le sonríe a España en las prórrogas en Mundiales

España se estrelló ante Marruecos y su arquero Yassine Bounou ‘Bono’ y quedó eliminada en octavos de final del Mundial de Catar al caer en la tanda de penales (3-0 tras empate 0-0), este martes en Doha.

Serán los primeros cuartos de final para los norteafricanos en un Mundial y se enfrentarán el sábado al ganador del Portugal-Suiza, que cierra este mismo martes los octavos.

España ha disputado siete series en tiempos extra en Copa del Mundo, de las cuales solo han ganado dos y la última se remonta a Sudáfrica 2010, cuando le ganaron la final a Países Bajos:

🇪🇸 Prórrogas de España en la Copa del Mundo:

📌 1986 vs Bélgica (cae en penaltis).

📌 1990 vs Yugoslavia (cae).

📌 2002 vs Irlanda (gana en penaltis).

📌 2002 vs Corea (cae en penaltis).

📌 2010 vs Países Bajos (gana).

📌 2018 vs Rusia (cae en penaltis). pic.twitter.com/6V6d8k5GAG

