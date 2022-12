Infantino: “Qatar 2022 ha sido la mejor fase de grupos en la historia”

El mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, sacó sus primeras conclusiones del Mundial de Qatar 2022 y calificó la fase de grupos, en el país árabe, como la más exitosa en la historia de las Copas del Mundo. Además, dijo que por lo visto en esta etapa y tras el cierre de los octavos de final, se prevé un cierre prometedor del evento.

El Mundial se dio este miércoles y jueves su primer parón luego de una intensa primera fase en la que se llegaron a disputar cuatro enfrentamientos por día. Tras el cierre de los octavos, quedaron definidas las llaves de cuartos de final quedando de esta manera: Croacia vs. Brasil, Países Bajos vs. Argentina, Marruecos vs. Portugal e Inglaterra vs. Francia.

Las palabras de Infantino

“He visto todos los partidos, y dicho con pocas palabras y muy claramente, ha sido la mejor Fase de Grupos mundialista de la historia. Por tanto, resulta muy prometedor para lo que queda de este Mundial”, explicó el máximo jerarca del futbol mundial en el canal oficial de FIFA.

El dirigente también habló el impacto global y la asistencia en Qatar 2022. “Los partidos han sido de mucha calidad en estadios preciosos y el público que ha estado allí ha sido increíble. Más de 51 mil espectadores de media… cifras récords en televisión, que ya tenemos más de 2.000 millones de televidentes, lo cual es realmente increíble”, expresó Infantino.

Además, expresó que “la afluencia de público ha sido grande, dos millones y medio de personas en las calles de Doha y unos pocos cientos de miles cada día en los estadios; todos juntos, animando juntos, apoyando a sus selecciones… Ambiente fantástico, goles magníficos, emoción increíble y sorpresas”.

También habló sobre cómo se han acortado las brechas en el futbol mundial. “Ya no hay selecciones pequeñas ni grandes, el nivel está igualadísimo. Por primera vez hay selecciones de todos los continentes en la fase de eliminatorias, eso demuestra que el futbol se está volviendo verdaderamente global”, agregó.

Para finalizar dijo que el Mundial de Qatar siga con el éxito con el que empezó: “Esperamos que continúe y concluya como ha empezado: siendo un fantástico éxito. Estoy seguro de que alcanzaremos los 5.000 millones de espectadores por todo el mundo”.