Sterling vuelve con Inglaterra previo al cruce de cuartos de final ante Francia

Tras unos días alejado del futbol, en los que volvió a Inglaterra para apoyar a su familia tras el robo a su mansión en Londres, Raheem Sterling volverá junto a la selección inglesa este viernes de cara al cruce ante Francia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, según informó la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.

The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ

— England (@England) December 8, 2022