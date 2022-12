El agridulce récord de Harry Kane

Harry Kane igualó a Wayne Rooney como máximo goleador de la historia de la selección inglesa de fútbol al marcar su 53º gol, en el duelo contra Francia, este sábado en partido de cuartos de final del Mundial de Catar. Un récord que sabe a poco para el inglés.

El ‘9’ de la selección inglesa transformó un penal cometido por Aurélien Tchouaméni al comienzo de la segunda parte para poner el 1-1 provisional en el marcador (54). Francia terminó llevándose el triunfo (1-2) y Harry Kane falló un penal que pudo significar la prórroga en la serie.

