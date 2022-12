Hakimi: “Mi madre limpiaba casas y mi padre era vendedor ambulante”

Achraf Hakimi es hijo de un vendedor ambulante y una limpiadora de casas, sin embargo, pese a la humildad de sus padres, pudieron sacarlo adelante a él y a sus hermanos y hacer realidad su sueño de ser futbolista profesional. Hakimi es una de las estrellas de la selección de Marruecos que dejó a Portugal fuera del Mundial de Qatar 2022 y se clasificó a las semifinales que disputará con Francia.

“Esto es un sueño hecho realidad”, dijo Hassan Hakimi, de 54 años, al ver cómo Marruecos firmaba la mejor participación de una selección africana en un Mundial de Futbol. Tiene 54 años, el cabello blanco y una sonrisa cordial, según el relato del periódico español “El País”. Su felicidad no es para menos, pues su hijo Hakimi es una de las grandes figuras de ese combinado.

Achraf Hakimi ha llenado de orgullo a todo un continente, el lateral del PSG anotó el último penalti contra España. Los padres de Hakimi llegaron a España en 1988 con tan solo 20 años, se instalaron en Getafe y luego vieron nacer a sus hijos Achraf, Nabil y Widad.

Según el relato de “El País”, durante casi tres décadas la pareja sacó adelante a su familia con el trabajo del padre, vendiendo fruta y ropa en las plazas y mercados de la Comunidad de Madrid, mientras su mamá limpiaba casa.

“Mi madre limpiaba casas. Mi padre era vendedor ambulante. Que yo pudiera jugar al futbol era un esfuerzo y un sacrificio para ellos. Mis hermanos también han tenido que sacrificarse. Éramos muy pobres. Ahora yo lucho por ellos”, dijo Hakimi recientemente durante una entrevista.

“Con el mismo Renault 21 con cartones en los cristales con el que Hassan se movía por la mañana por los mercadillos, por la tarde llevaba a su hijo a entrenar con el Real Madrid a Valdebebas desde que tenía 9 años”, relata “El País”.

El medio también hace el recuento que con 20 años, el Real Madrid lo cedió al Dortmund, pero cuando regresó al equipo merengue lo vendió por 43 millones al Inter de Milán. Un año después, Hakimi fichó por el PSG donde se ha consolidado como uno de los grandes.

Cabe mencionar que desde que el marroquí enfiló en las categorías inferiores del Real Madrid, la federación española quiso que vistiera los colores de la “Roja”, pero él no quiso.

“Durante mucho tiempo y tendía las llamadas de la Federación. Hubo contactos y llegó a entrenar algunos días e Las Rozas, pero él quería jugar con Marruecos, dice el padre de Hakimi a “El País”.

Mientras que el jugador destacó en una entrevista con el diario “Marca”: No me sentía como en casa. NO era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí 8con Marruecos”.