Luka Modric admite que Croacia tiene “ADN Real Madrid”

Previo al cruce entre Croacia y Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 el próximo martes, Luka Modric concedió una entrevista para el programa español “El Chiringuito” en la que comentó la igualdad de ADN que comparte el Real Madrid y la actual Croacia en la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales “El Chiringuito” compartió un adelanto de la entrevista que saldrá a la luz este domingo y durante el material se pudo observar la respuesta del capitán croata a la pregunta de si Croacia tiene ADN del Real Madrid. “Se puede decir que sí. El Madrid tiene este ADN que siempre se va hasta el final y nunca te rindes. Aquí es lo mismo”, expresó Luka Modric.

💣 ¡𝑩𝑶𝑴𝑩𝑨𝒁𝑶 𝑴𝑶𝑫𝑹𝑰𝑪! 💣 🚨 "Esta Croacia tiene 𝐀𝐃𝐍 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝". 👀⚽ Su ENTREVISTA completa con @JuanfeSanzPerez, a las 12 en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/sRhzj9mH7F — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 11, 2022

El gen competitivo de Croacia

Croacia se ha destacado en sus últimos dos Mundiales por no rendirse en ningún momento y a luchar hasta el final pese a no ser considerada en muchos casos favorita. El no rendirse es de donde surge la comparativa con el Real Madrid propuesta en la pregunta del periodista Juanfe Sanz, de “El Chiringuito”, a Luka Modric.

El cuadro balcánico durante Rusia 2018 fue el único equipo que clasificó hasta la final requiriendo de más de noventa minutos para definir sus llaves. En octavos de final eliminó a Dinamarca en penales, en cuartos sacó a Rusia en la tanda y en las semifinales eliminó en la prórroga a Inglaterra.

Qatar 2022 no ha sido la excepción para Croacia de encontrar un duro camino, ya que al igual que en Rusia 2018 en lo que va del campeonato actual ha jugado alargue, como mínimo, en todas sus llaves. En los octavos de final eliminó a Japón en penales y en cuartos de final dio la campanada dejando en la tanda a Brasil.

Su siguiente rival será Argentina, país al que se enfrentó en Rusia y que derrotó de manera contundente 3-0 en la fase de grupos, ante esto surge la duda, ¿Habrá prórroga? Cabe mencionar que Argentina también alargó su encuentro de cuartos de final ante Países Bajos, llave que se definió en penales.