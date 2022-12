VIDEO. Automovilista molesto disparó contra bus en San José Pinula

En redes sociales sociales fue publicado un video que muestra a un sujeto cuando saca su arma y dispara contra un bus de la ruta Josefina en San José Pinula. En la grabación se puede ver cuando el sujeto intimida con su pistola al piloto de la unidad del transporte público .

De acuerdo con versión de testigos, el conductor no le permitió el paso al automovilista, lo cual causó su furia que lo hizo sacar un arma de fuego y tras una fuerte discusión la accionó provocando pánico en los usuarios que permanecían en el interior del bus.

Los pasajeros nerviosos por lo acontecido, entre ellos menores de edad, empezaron a gritar. Mientras que el hombre armado seguía amenazando al chofer. Atónitos los usuarios empezaron a pedirle al conductor que continuara la marcha para evitar más problemas.

Este hecho se registró en el kilómetro 20 de la ruta a San José Pinula. Según testigos, no hubo intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), ni de la Policía Municipal de Tránsito de esa localidad.

El video viral en redes sociales provocó una serie reacciones entre usuarios de redes sociales. Hubo quienes defendieron al piloto del bus; mientras que le dan la razón al autmovilista:

“Defiendan a los santos chóferes… Pobrecitos los nenes, no digo que está bueno que lo amenacen, pero no todas las personas andan tan de buenas en estos días y como dice alguien por allí tarde o temprano encuentran a su padre en la calle… Ya no hay tolerancia”, “Lamentablemente el que va en carro no quiere que los que vamos en bus, ni subamos, ni bajemos. No se ponen a pensar que el carro espera cinco segundos. Mientras que los que vamos en bus esperamos hasta media hora”, “Estos autobuseros son unos abusivos. Hace unos días por poco me atropella uno. Bueno está que los pongan en su lugar. Solo así entienden”, dicen algunos de los comentarios.