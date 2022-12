FIFA anuncia nuevo formato para el Mundial de Clubes

El presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció este viernes en rueda de prensa que el Mundial de Clubes se disputará con 32 equipos y cada cuatro años a partir de 2025, añadiendo que la edición de 2023, con el actual formato, se disputará en febrero en Marruecos.

“Hace algunos años habíamos tomado una decisión sobre esta competición, pero no se celebró por la pandemia, dejando su lugar a la Copa América y a la Eurocopa (en 2021). Será en el verano (boreal) de 2025 con los 32 mejores equipos del mundo y tendrá tanto éxito como el actual Mundial”, explicó Infantino.

Infantino compareció en el teatro principal del centro de prensa del Mundial de Qatar para explicar las decisiones que había tomado el consejo de la FIFA y hacer un balance de la competición, a dos días de que Argentina y Francia disputen la final.

“El nuevo Mundial de Clubes lo disputarán los mejores equipos del mundo, estoy seguro. Los detalles hay que elaborarlos, también sobre el país que lo organizará”, señaló el dirigente italo-suizo.

En 2019 la FIFA planeaba organizar en 2021 la primera edición de una Copa del Mundo de Clubes extendida a 24 países en China, pero aceptó no celebrarla para dejar las fechas a las competiciones de la UEFA y de la Conmebol, pospuestas en 2020 debido a la pandemia.

El presidente de la FIFA añadió que Marruecos organizará la edición de 2023. El país norteafricano, sorpresa del Mundial alcanzando las semifinales, ya organizó el torneo en 2013 y 2014.

La última edición del torneo fue en febrero de este año, en Emiratos Árabes Unidos, con el Chelsea levantando el trofeo.

Con el formato habitual, en Marruecos estará el Real Madrid, vigente campeón de la Liga de Campeones, como representante europeo, junto con los campeones de las otras cinco confederaciones de la FIFA: Flamengo, Al Hilal (Arabia Saudita), Seattle Sounders (Estados Unidos) y Auckland City (Nueva Zelanda). También participará el campeón nacional de Marruecos.

El gigante blanco ya levantó el ‘Mundialito’ en Marruecos, en 2014.

New men’s World Cup will start in 3 years, FIFA announces.

Gianni Infantino: “The new men’s Club World Cup will take place in 2025 and will feature 32 teams”. 🚨🏆

“32-team tournament will go ahead, making it like a World Cup”, Infantino added via @sr_collings. pic.twitter.com/YQZM38aNoT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022