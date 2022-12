¿Seguirá con Francia? Deschamps no confirma su continuidad con la selección

La selección francesa “está por encima de todo, estoy a su servicio”, declaró este sábado, la víspera de la final del Mundial contra Argentina, el seleccionador galo Didier Deschamps, mostrándose “contento de estar en esta posición” sin pensar en su futuro.

El contrato del DT de los ‘Bleus’, en el puesto desde 2012, concluye a final de diciembre. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, aseguró que Deschamps tendría la sartén por el mango en caso de clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo, algo conseguido.

⚠️ | QUICK STAT

France when held under 45% possession at the #FIFAWorldCup under Didier Deschamps:

🇫🇷 5–2 🇨🇭 ('14, 41%)

🇫🇷 1–0 🇵🇪 ('18, 43%)

🇫🇷 4–3 🇦🇷 ('18, 39%)

🇫🇷 1–0 🇧🇪 ('18, 36%)

🇫🇷 4–2 🇭🇷 ('18, 34%)

🇫🇷 2–1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ('22, 43%)

🇫🇷 2–0 🇲🇦 ('22, 39%)

No dominance, no problem. 😎 pic.twitter.com/fziQumM2IJ

— Sofascore (@SofascoreINT) December 14, 2022