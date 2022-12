El polémico gesto del “Dibu” Martínez tras ser nombrado el portero de Qatar 2022

Durante la ceremonia de premiación del Mundial de Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez recibió el Guante de Oro que se le otorga al mejor portero del campeonato y tras recibir el premio individual realizó el polémico gesto de llevárselo a la zona de los genitales en señal de rabia.

La imagen fue captada en la retransmisión y en las cámaras de los fotoperiodistas presentes en el estadio Lusail; además le ha dado la vuelta al Mundo, ya que salió del guion planeado por la organización durante la entrega de premios individuales.

El “Dibu” recibió este galardón tras convertirse en uno de los hombres vitales del título de la selección Argentina. Las paradas decisivas en las tandas de penales ante Países Bajos y Francia, y el atajadón con el pie a Kolo Muani sobre la recta final de la prórroga en la final son parte de algunas atajadas que le hicieron imponerse en este galardón a porteros como Dominik Livakovic (Croacia) y Yassine Bono.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el meta hace esta acción, ya que en la Copa América 2021, torneo que conquistó Argentina, realizó el mismo gesto tras recibir el premio al mejor portero del campeonato que le otorgó la Conmebol.

Las palabras de Martínez tras conquistar el Mundial

“Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después”, recordó Emiliano Martínez, que forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

“Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como éste. No tengo palabras”, confesaba emocionado el arquero de la Albiceleste.

“Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal pero después hice todo bien”, analizó el ’23’ de Argentina, de nuevo vital en el triunfo de los suyos.

En el momento dedicatorias, el arquero apuntó “a mi familia, a mi nene”. Y recordó: “Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos”.