Famosos exigen la liberación de Taraneh Alidoosti , actriz iraní detenida

Una de las actrices más conocidas de Irán, Taraneh Alidoosti, fue arrestada días después de que criticara la ejecución de un hombre que participó en las protestas que han asolado el país desde septiembre.

La artista, quien protagonizó la película ganadora del Oscar en 2016, “The Salesman”, condenó la ejecución en la horca de Mohsen Shekari, quien murió este mes en la primera ejecución conocida relacionada con las protestas.

Según los reportes, Shekari fue declarado culpable de “hacer la guerra contra Dios” por apuñalar a un miembro de la fuerza paramilitar Basij en una protesta en Teherán el 23 de septiembre.

Conocida como activista feminista, Alidoosti publicó el mes pasado una foto de sí misma en Instagram sin el hiyab islámico y con un cartel que decía “Mujeres, vida, libertad” para mostrar su apoyo al movimiento de protesta.

Celebridades y grupos de derechos pidieron a Irán que libere a la actriz Taraneh Alidoosti, una de las figuras más prominentes arrestadas hasta ahora en su represión de tres meses contra las protestas.

Farahani ahora vive en el exilio después de pelearse con las autoridades. Su publicación incluía una foto de ella y Alidoosti, con el hashtag persa “free Taraneh Alidoosti”.

Cameron Bailey, director del Festival Internacional de Cine de Toronto, tuiteó que “Taraneh Alidoosti es una de las actrices más talentosas y aclamadas de Irán… Espero que pronto sea libre para seguir representando la fuerza del cine iraní”.

La destacada actriz británica de origen iraní Nazanin Boniadi también recurrió a las redes sociales para apoyar a Alidoosti y dijo que había sido arrestada por “publicar una foto de sí misma sin el hiyab obligatorio en solidaridad con los manifestantes”.

Our @BBCNews @BBCWorld report on the arrest of one of Iran's best known actresses #TaranehAlidoosti, a public figure who stayed in Iran, risking her own safety as she continued to support protests against the Islamic Republic. #MahsaAmini pic.twitter.com/4w58pqeRXW

— Azadeh Moshiri (@Azadeh_Moshiri) December 18, 2022