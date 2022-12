¡Insólito! Difunden video de niño de 8 años asaltando a sus vecinos

Comerciantes de un concurrido mercado en el Estado de México (Edomex) denunciaron que un niño de entre 8 a 10 años asalta con arma punzocortante a las personas que visitan dicho centro de abasto. Según denuncias, el menor despoja a sus víctimas de teléfonos celulares y en algunas ocasiones ha robado el dinero de la cuenta del día de algunos negocios.

De acuerdo con narraciones de algunos testigos a medios locales, el menor reside en el barrio de Zopilocalco, en Toluca, y a pesar de que los comerciantes han buscado a los padres y la abuela del menor para alertarlos sobre la conducta del infante, informaron que han hecho caso omiso a sus peticiones, pues el menor continúa delinquiendo en la zona.

Una de las comerciantes afectadas difundió un video que grabó su nieto durante un intento de asalto por parte del niño, y en la grabación se logra escuchar como el menor le exige que le entregue su teléfono celular o de lo contrario lo “picará con un cuchillo’, arma con la que lo amaga para lograr su cometido.

“Nosotros hemos hablado con sus familiares, les hemos pedido que hagan algo, que no lo dejen salir. Ellos no son vendedores, comerciantes, bueno podrían tener algún negocio pero ambulante en la zona, pero su abuela no hizo nada”, externó una comerciante afectada.