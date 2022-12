PGN pide que Laparra pague Q218 mil por reparación digna

La audiencia de reparación digna de la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, dio inicio este miércoles, 21 de diciembre, en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó a la jueza Oly González que la exfiscal pague Q218 mil al Estado por daños y perjuicios, esto luego de que fuera condenada tras ser encontrada culpable de cometer el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Específicamente, la institución busca que devuelva los salarios percibidos desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019, período en el que se presentaron diferentes recursos y las denuncias contra el exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, quien es la parte acusadora.

El equipo de defensa se opuso a tal planteamiento; sin embargo, corresponderá a la togada decidir lo que ocurrirá tras escuchar la argumentación de las partes procesales.

La exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, fue condenada el 16 de diciembre a cuatro años de prisión conmutables. El Tribunal Octavo de Sentencia Penal consideró que es responsable de cometer el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Al ser una pena conmutable, podría recuperar su libertad cancelando una multa de Q10 por cada día de cárcel. Sin embargo, debe esperar a que la sentencia quede en firme.

Al finalizar la lectura de sentencia, la exfiscal brindó declaraciones a los medios de comunicación en las que cuestionó el fallo en su contra. Específicamente expuso que la figura penal que se le aplicó no corresponde a los hechos que le atribuyó la fiscalía.

“El tema del abuso de autoridad dice que se aplica siempre que no esté establecido dentro de una norma específica. En todo caso, esa norma específica hubiera sido usurpación de atribuciones. Insisto, no existe un abuso de autoridad si no se tienen las atribuciones”, dijo.