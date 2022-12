Reafirma la sanción a Lewandowski: El polaco se pierde tres juegos de LaLiga

El FC Barcelona reanudará sus acciones el 31 de diciembre con la baja sensible de Robert Lewandowski, el delantero polaco no podrá ser parte del cuadro culé por los próximos 3 duelos de LaLiga debido a la sanción que recibió tras la expulsión a los 30 minutos del duelo ante el Osasuna del pasado 8 de noviembre, último partido del Barça previo al Mundial.

El polaco, que se perdería un encuentro por expulsión, se le sumaron luego dos encuentros más de sanción por parte del Comité de Competición, esto tras el gesto que realizó llevándose el dedo índice a la nariz mientras se retiraba del terreno de juego tras ser expulsado por doble amarilla.

La sanción fue ratificada este viernes luego de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), de España, desestimara el recurso del Barça, así que con esto dio como válida la decisión de tres encuentros que recibió el polaco y que también fuese ratificada el 5 de diciembre por el Comité de Apelación de la Real Federación Española.

¿Qué se pierde Lewandowski?

La sanción no afecta al polaco en competiciones que no sean LaLiga, por lo que podrá jugar el primer duelo de Copa del Rey ante el Intercity, el 4 de enero, y la semifinal de la Supercopa de España, el 12 de enero, ante el Real Betis. Lo que no podrá disputar serán los siguientes tres duelos de LaLiga:

31 de diciembre ante el Espanyol en el Camp Nou.

8 de enero ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

22 de enero ante el Getafe en el Camp Nou.

Con esto, Robert Lewandowski podrá ver como pueden recortarle camino en la lucha por el “Pichichi” de LaLiga, trofeo individual que actualmente lidera con 13 tantos y tiene como más cercanos perseguidores a Borga Iglesias y Vedat Muriqi con 8 goles ambos futbolistas.

