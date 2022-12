Manchester City lidera el ranquin de clubes de la UEFA

Este lunes, a través de las redes sociales de la Champions League, la UEFA dio a conocer el ranquin de clubes del año 2022, para la sorpresa de todos, el actual campeón de la Liga de Campeones y de la Supercopa de Europa, el Real Madrid no lidera clasificación, es más, no figura ni entre los primeros cinco lugares.

“Echamos un vistazo a los primeros puestos de los distintos rankings de coeficientes de clubes y selecciones nacionales de la UEFA…”, publicó la UEFA en redes sociales sobre el ranquin que salió a la luz este lunes.

We take a look at the top of UEFA's various club and national-team coefficient rankings…

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 26, 2022