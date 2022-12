Liverpool derrota al Aston Villa y se acerca a los puestos de Champions

El Liverpool, comandados por Jürgen Klopp derrotó al Aston Villa (1-3) en un espectacular partido gracias a los goles de Mohamed Salah (5′), Virgil van Dijk (37′) y del español Stefan Bajcetic (81′) resultado con el que se acercan de puestos de Champions League.

Los ‘reds’, llegaban a este partido correspondiente a la jornada 17 de la Premier League sin la presencia de varios titulares como Roberto Firmino, Luis Díaz, Diogo Jota, Ibrahima Konaté, Arthur y James Milner.

Gran partido de en el regreso de la Premier League, los dirigidos por Klopp volvieron a ser fuertes en ataque y a mostrar todo su poderío. Aunque no fue fácil en el inicio, en la parte complementaria tuvieron más tranquilidad y definieron dos opciones de goles. Varios juveniles entraron muy bien para ayudar a Liverpool a llevarse el triunfo en Villa Park.

El partido entre Aston Villa y Liverpool por la fecha 17 de la Premier League terminó 3 a 1 a favor de la visita. El gol del partido para el local lo anotó Ollie Watkins (58′). Mientras que los goles de visitante los hicieron Mohamed Salah (4′), Virgil van Dijk (36′) y Stefan Bajcetic (80′).

Three goals and three important points on the road 😁 #AVLLIV pic.twitter.com/hm7kaABDLA

— Liverpool FC (@LFC) December 26, 2022