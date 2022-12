El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo tras la muerte de Pelé

El ‘rey’ del fútbol, el brasileño Pelé, murió este jueves a los 82 años, anunciaron su familia y el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.

Pelé falleció como consecuencia de la falla de múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa”, informó en un boletín médico el Hospital Albert Einstein, donde el exjugador había ingresado el 29 de noviembre.

Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la muerte de Pelé

Coincidieron en varios eventos de la FIFA y France Football, una leyenda siempre reconocerá a otra leyenda, Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia del futbol envió un sentido mensaje a través de sus redes sociales tras la muerte de Pelé.

“Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé”, posteó el astro portugués en su perfil de Instagram.

Único futbolista del mundo en ganar tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), ‘O Rei‘ se había alejado de los eventos públicos desde hacía años por problemas de cadera. En septiembre de 2021 le fue diagnosticado un cáncer tras la extirpación de un tumor en el colon.

Sin embargo, en sus limitadas apariciones, la mayoría en videos publicados en sus redes sociales, la primera figura global del fútbol mantuvo intactos su carisma y humor. Y siguió aupando a su ‘Seleçao’, como en el reciente Mundial de Catar, donde la ‘verdeamarela’ le dedicó la victoria en octavos contra Corea.