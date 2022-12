Pelé había planeado un disco con Mick Jagger, Bono y Elton John

El tres veces campeón mundial del equipo brasileño, Pelé, había sido hospitalizado durante un mes para el tratamiento del cáncer de colon y murió este jueves a los 82 años.

El astro, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de excelencia del fútbol y símbolo del “jogo bonito” brasileño, se había sometido a un tratamiento contra el cáncer de colon desde 2021 y permaneció hospitalizado el último mes. Su familia junto a medios internacionales confirmaron la lamentable noticia.

Ahora, se ha hecho noticia que Pelé tenía planeado grabar un disco con Mick Jagger, Bono y Elton John. “Esta es una faceta que las nuevas generaciones ya no conocieron del Rey del Fútbol”, comenta un fan en redes sociales. Pelé realizó algunas composiciones que fueron interpretadas por artistas de su país, a veces con él mismo acompañando en las voces.

A la cantante Xuxa, con quien mantuvo una relación, le escribió una canción sobre Santa Claus. En Brasil fue muy popular su colaboración con el grupo infantil Trem da Alegria, con una canción que promovía la alfabetización.

RT @Pele 50 years of the @RollingStones. Such good times with my [email protected] pic.twitter.com/3Kx6vbv4

— Mick Jagger (@MickJagger) July 14, 2012