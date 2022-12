Ligas europeas anuncian homenajes a Pelé en la jornada del fin de semana

La muerte de Pelé ha consternado al mundo del futbol. El ‘Rey’, como era popularmente conocido falleció a los 82 años, pero su legado siempre será recordado, tanto en su natal Brasil como en otras fronteras.

Es por eso, que el top-5 de las ligas europeas anunciaron respectivos homenajes a ‘O Rei’ por su deceso. Desde la Liga de España, hasta la Premier League de Inglaterra, todas las competiciones se unen para homenajear a Pelé.

La Premier League rendirá homenaje a Pelé antes de los partidos de la 18ª jornada, que arranca el viernes con los partidos West Ham-Brentford y Liverpool-Leicester, anunció el campeonato inglés el viernes, un día después del fallecimiento del “Rey” brasileño.

Los jugadores y los árbitros llevarán un brazalete negro y se realizará un minuto de aplausos antes del pitido inicial, mientras que una foto de Pelé será mostrada en las pantallas de los estadios.

In tribute to Pele, Premier League clubs will remember his contribution to football during Matchweek 18 (Dec 30-Jan 1) by holding a minute’s applause prior to kick-offs. Players and match officials will wear black armbands. https://t.co/BpufJGGcda

— Premier League (@premierleague) December 30, 2022