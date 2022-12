PNC realiza patrullajes aéreos para reforzar la seguridad

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que, en el marco de los operativos de seguridad por las fiestas de fin de año, se realizan patrullajes aéreos en diferentes puntos. Entre las áreas verificadas se encuentran el Puerto de San José, en el departamento de Escuintla; y Amatitlán y la capital, en Guatemala.

La institución señaló que el objetivo de estas acciones es garantizar la protección de la vida y resguardar el patrimonio de los guatemaltecos.

De acuerdo con Jorge Aguilar, vocero de la entidad, los sobrevuelos de reconocimiento se llevan a cabo con los helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación (Unagob), en apoyo a las unidades terrestres que incursionan en zonas de mayor incidencia criminal y áreas de difícil acceso.

Resaltó que, sumado a las acciones por aire, las fuerzas de seguridad instalaron puestos de registro y control vehicular en puntos estratégicos del país.

“Se inspecciona que los conductores no tengan pendientes órdenes de captura o que los automotores no tengan reporte de robo. Además, se comprueba que no trasladen algún objeto ilícito, como drogas, armas de fuego o municiones”, agregó el portavoz.

Asimismo, hizo un llamado a la población guatemalteca a interponer su denuncia ante cualquier hecho delictivo para poder darle el seguimiento respectivo.

La @PNCdeGuatemala continúa los patrullajes aéreos con helicópteros de #UNAGOB en el Puerto de San José, Escuintla, Amatitlán y Guatemala, con el fin de brindar seguridad y resguardar el patrimonio de las personas. pic.twitter.com/AP9m7pwDvS — MinGob (@mingobguate) December 30, 2022

Plan de seguridad de la PNC

El Ministerio de Gobernación confirmó que el 1 de diciembre se inició con la implementación del Plan 39-2022, el cual consiste en fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Esto se da en el marco de las fiestas navideñas y de fin de año.

Los operativos, que tienen como objetivo prevenir y disminuir la incidencia criminal en el país, se desarrollan con la participación de más de mil agentes de la PNC, quienes estarán en apresto hasta el 4 de enero de 2023.