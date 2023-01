VIDEO. Aaron Judge hizo historia al al batir el récord de Roger Maris

El beisbolista de los New York Yankees Aaron Judge vivió una temporada 2022 que quedará marcada para la historia.

Judge logró la cifra de los 62 cuadrangulares, rompiendo el récord que en 1961 había impuesto el legendario Roger Maris, también con los “Bombarderos del Bronx”.

Nadie había conseguido 60 cuadrangulares hasta esta temporada. El último en lograrlo fue Barry Bonds con los Gigantes de San Francisco en 2001.

El 4 de octubre de 2022 será una fecha que quedará guardada en la memoria de Judge. Los Vigilantes de Texas y los compañeros de Judge en los “Bombarderos del Brox” fueron testigos de la cifra histórica alcanzada por el beisbolista de 30 años.

Previo a ello, seis jugadores habían superado el logro de Maris, sin embargo, quienes lo lograron son peloteros que están en investigación por posible consumo de esteroides.

Mark McGwire logró 70 con los Cardinales de San Luis en 1998 y 65 al año siguiente. Mientras que el dominicano Sammy Sosa conectó 66, 66 y 63 en cuatro campañas, desde 1998.

Say hello to our new Captain #16 Aaron Judge pic.twitter.com/uXAAOzHgnD

— yankees.news (@GpsSavage) December 24, 2022