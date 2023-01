Fórmula Uno: Sergio Pérez, el mejor latino en la temporada 2022

La temporada 2022 de la Fórmula Uno dejó al neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, como el gran ganador.

Sin embargo, no hay que olvidar la actuación del mexicano Sergio Pérez, quien a sus 32 años, terminó en el tercer puesto, solo a tres puntos del segundo lugar.

Lo logrado por Pérez desde ya lo hacen ser el mejor piloto de su país en la historia.

Terminamos 3ros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte.

Me voy muy orgulloso de todo mi equipo @redbullracing

Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección 🇲🇽 pic.twitter.com/nCT8CC82ed

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 20, 2022