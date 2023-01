El primer bebé del 2023 nacido en el IGSS

Leo Fabián es el primer bebé que recibió el cuerpo médico del Hospital de Gineco Obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en Colinas de Pamplona, en la zona 12, en este inicio de 2023, según lo informó la institución.

Leo Fabián nació a las 00:07 del 1 de enero de 2023, luego de que su mamá, Estefany Patricia García Cruz, de 26 años, llegara a la emergencia del hospital con dolores de parto, pero al mismo tiempo con la ilusión de tener entre sus brazos a su retoño.

A García Cruz se le practicó una cesárea tras realizarle una evaluación médica. Es entonces cuando nació el varón con un peso de 7 libras y 4 onzas y con una estatura de 49 centímetros, además de contar con perfecto estado de salud.

“La paciente tenía 38 semanas de gestación y luego del diagnóstico se procedió a la cesárea, que tuvo como resultado a ambos con perfectas condiciones de salud”, dijo la doctora Cinthia Colindres, quien atendió el parto. “Fue un varón y con este primer trabajo le damos la bienvenida a este bendecido año”, añadió.

La madre de Leo Fabián agradeció al cuerpo médico que la atendió:

“Al tener a mi hijo en mis brazos, comprendo la bendición de que sea el primer bebé nacido en el 2023, agradezco al personal que me atendió, en especial a la doctora que me aplicó la anestesia, porque cuando tomó mi mano, me tranquilizó y confié en Dios y en el personal que me atendió”, expresó.