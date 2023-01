En redes se viraliza video de Jeremy Renner tras accidente

Ayer se dio a conocer que Jeremy Renner, mejor conocido por darle vida al personaje de Clint Barton/Hawkeye dentro Marvel, había sufrido un terrible accidente mientras quitaba la nieve de su casa.

Tras esto, se reportó que la salud del actor era crítica, pero estable. “Con lesiones sufridas después de experimentar un accidente relacionado con el clima mientras quitaba la nieve el domingo”, reveló Deadline.

Sin embargo, el portal TMZ reveló que las heridas que sufrió, habrían causado que perdiera mucha sangre por lo que aún permanece en el hospital.

Asimismo, el sitio de espectáculos compartió un video donde se ve al artista de Avengers siendo trasladado en helicóptero al hospital donde fue intervenido quirúrgicamente.

The moment #JeremyRenner was airlifted to hospital after running over his own leg with snow plough at his Lake Tahoe ranch: Doctor neighbour saved his life with a tourniquet after Marvel actor suffered 'serious blood loss' #JeremyRennerAccident #Trending pic.twitter.com/VlpV7LK4LG

— 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) January 2, 2023