Varios matrimonios y adicción a las drogas, la vida de Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley fue la única hija del cantante icónico de rock and roll, Elvis Presley. Su madre es Priscilla Presley y ambas estuvieron en la entrega de los Golden Globes el pasado martes 10 de enero de 2023.

La famosa falleció el 12 de enero a los 54 años por un paro cardíaco.

Una vida difícil

Cuatro matrimonios, adicción a las drogas y un suicidio, es el resumen que medios internacionales comentan sobre la vida de Lisa Marie Presley. La cantante alcanzó grandes éxitos y tuvo cuatro romances, el que vivió junto a Michael Jackson fue el que más dio de qué hablar.

Aunque vivió bajo la sombra del apellido Presley, Lisa supo hacerse de una carrera propia con sus triunfos. Debutó gracias al apoyo de Linda Thompson, incluso llegó a tener una colaboración con su padre, pues cantaron juntos Don’t Cry Daddy.

“Fue una experiencia muy poderosa y conmovedora cantar con mi padre (..) Las letras me hablan y tocan mi alma. Estoy segura de que la letra le habló a mi padre de la misma manera”, dijo en su momento.

La hija del rey del rock lanzó su primer álbum titulado To Whom it May Concern, el cual alcanzó el número cinco en la lista de Billboard en Estados Unidos, además recibió varios discos de oro. Su disco Now What se estrenó en el 2005 y el tercero, Storm & Grace en 2012. Una de sus colaboraciones más destacada fue la canción People para la banda sonora de la serie The Walking Dead.

Sin embargo su vida personal estuvo llena de tragedias. A los cuatro años tuvo que sobrellevar el divorcio de sus padres, poco después, cuando ya tenía nueve, falleció su padre, Elvis Presley. Además, Lisa Marie pasó por cuatro divorcios, su primera pareja fue Danny Keougj. En 1994 comenzó uno de los romances más comentados, Lisa contrajo matrimonio con Michael Jackson.

También tuvo un romance fugaz con Nicolas Cage. Su último esposo fue Michael Lockwood. En 2019 volvió a ser noticia tras recaer en el consumo de drogas. Su madre, Priscilla Presley, le rogó a la Cienciología que la salvaran de la adicción y pidió ayuda para ella.

En 2020, una pérdida más marcó para siempre a Lisa Marie Presley, su hijo de 27 años se quitó la vida en su mansión de Los Ángeles, California.

