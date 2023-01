Comparten mensajes por el Cristo Negro de Esquipulas

Diversos mensajes se comparten este 15 de enero cuando se conmemora y venera la imagen de Jesús Crucificado, el Cristo Negro de Esquipulas.

En la ciudad de Guatemala, se programaron misas todo el día en la Parroquia de Nuestro Señor Crucificado de Esquipulas, o Esquipulitas, ubicada en la colonia Mariscal, zona 11.

Es que la veneración es enorme en el pueblo católico. Además, sobrepasa las fronteras.

En Chiquimula, está la Basílica del Señor de Esquipulas donde se exhibe la imagen que hizo el escultor Quirio Cataño.

Desde el siglo xvii se le conoce como el Milagroso Señor de Esquipulas o también como el Milagroso Crucifijo.

En cuanto a la historia fue Fray Cristóbal de Morales, Provisor del Obispado español en Guatemala, quien le pidió al escultor Cataño la imagen. El motivo: para que fuera adorado por los indios chortíes de Esquipulas, según historiadores. La petición se realizó el 20 de agosto de 1595.

Las cuentas de redes sociales de las embajadas de Guatemala también compartieron mensajes por el Señor de Esquipulas.

También la Embajada de Guatemala en la India.

Today January 15 the Guatemalan & the Diplomatic community in #NewDelhi India 🇮🇳 participated in the Holy Mass in honor of the Holy Christ of #Esquipulas at the Apostolic Nunciature. Together we offered our gratitude & devotion 🙏 to the Holy Christ of #Esquipulas, #Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/MKhMF3JCJa

— EmbaGuateIndia (@EmbGuaIndia) January 15, 2023