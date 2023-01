“Yo estoy seguro que en este año vamos a ser campeones”, comenta Adrián García Arias

El Deportivo Malacateco fue uno de los clubes llamativos de la primera jornada del Torneo Clausura 2023, los “Toros” fueron sólidos en defensa y se llevaron un triunfo por 0-1 ante Antigua GFC en el estadio Pensativo, resultado que deja mal parado a los “Coloniales” en el inicio del campeonato.

Uno de los grandes responsables del triunfo de los toros fue el mexicano Adrián García Arias, técnico de Malacateco, que por primera vez pudo estar en un duelo oficial dentro del banquillo “Toro” luego de que el pasado campeonato solo dirigiese desde las gradas debido a haber iniciado el torneo como técnico del Deportivo Achuapa.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Arias habló sobre su plantel, al que ve como campeón en este año, y mostró su agradecimiento con el futbol guatemalteco que le ha abierto los brazos para dirigir en Liga Nacional.

¿Le salió como planeaba el triunfo sobre Antigua?

“La realidad, sin ser pretencioso, el partido lo planteamos así. Antigua es un equipo fuerte, venían de perder la final, en casa son complicados. Sabemos que nos falta ritmo y el equipo no está completo, estamos repletos de jóvenes, algo con lo que me gusta trabajar, aunque nos faltan muchas cosas”, respondió.

¿Cambia mucho dirigir desde las tribunas a hacerlo desde el banquillo?

“Cambia mucho porque desde la tribuna tuve que vivir el torneo pasado. Hay detalles como corregir al jugador que no se pueden hacer desde la grada, aunque también sabemos que en la cancha el labor del técnico es quizá un 30% y el resto depende de los jugadores. Pero hay detalles que se puede arreglar”, comentó Arias.

Un equipo campeón…

“La realidad es que yo llegué a Malacatán sabiendo de que tenían poco de ser campeones, desde mi llegada sentí la esencia de que este es un equipo campeón y sabía que necesitaban algo para volvérselo a creer, esto ya lo viví en Toluca. Yo estoy seguro que en este año vamos a ser campeones, no se necesitaban muchos cambios sino hacerles que lo sientan”, comentó el dos veces ganador de la Liga MX con el Deportivo Toluca.

García Arias, su análisis del rival y el uso de la tecnología

“Yo soy un entrenador joven, pero a mí me gusta mucho analizar al rival. Yo entiendo que los que ejecutan son los jugadores, pero siempre hay detalles que no cambian y sí es importante analizarlo porque se encuentran nuevas cosas. Hay cositas que funcionan”, expresó el técnico de 47 años.

Durante el encuentro ante Antigua GFC se observó como García Arias llamaba a algunos de sus jugadores para darles una serie de consejos y mostrarles el parado táctico del rival con una tablet, algo común fuera de nuestras fronteras, pero extraño para el futbol guatemalteco.

“A mí me gusta (la tecnología), yo que fui jugador sé que hay cosas que se nos olvidan a pesar que nos lo digan en los entrenos. A la hora de llamar a los jugadores (para ver la tablet) fue para alertarles cómo estaba jugando el rival y que le pudieran a decir algunas tácticas a sus compañeros. La tablet me sirve para apuntar cosas que veo y me ha dado resultados”, expresó.