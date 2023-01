Britney Spears desaparece de las redes y vive confuso episodio con el 911

El estado de salud de Britney Spears ha encendido las alarmas entre sus fanáticos, pues los confusos mensajes y videos que publica en redes sociales han sido calificados de “extraños”.

A esto se suma que la cantante eliminó su cuenta de Instagram más de una vez en las últimas 12 horas, motivo por el que decidieron llamar al 911 para pedir ayuda a la policía y cerciorarse de que estaba bien.

Esta no es la primera vez que la “Princesa del pop” borra su cuenta de Instagram; sin embargo, sucedió muchas veces en cuestión de horas y su último mensaje logró preocupar a sus seguidores.

Britney has disabled her IG account… this was her last post from a few hours ago #BritneySpears #britneyarmy pic.twitter.com/e7LBTJXk6M

Al parecer ella borró todo su contenido de las redes sociales, después de que publicó un mensaje que se podría interpretar como un señalamiento de infidelidad a su esposo, Sam Asghari.

Y agregó: “apesta ser yo” y ” darle a alguien que amo mi todo solo me da el puñal en el corazón!!!”.

Los fans no dudaron en llamar a la policía del condado de Ventura, California, para reportar “actividad sospechosa en línea” y oficiales de inmediato acudieron a su mansión.

