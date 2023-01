Estados Unidos comienza el camino hacia su Mundial

Iniciando ciclo hacia el Mundial que coorganizará en 2026, Estados Unidos perdió el miércoles 2-1 ante Serbia en un amistoso en el que brillaron varias jóvenes promesas que también tienen la nacionalidad mexicana.

Brandon Vázquez, delantero mexicano-estadounidense del FC Cincinnati, abrió el marcador en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en el 29’, pero Serbia remontó con dianas de Luka Ilic (43’) y Veljko Simic (46’).

. @Brvndonv becomes the 59th #USMNT player to score in his debut 🇺🇸 pic.twitter.com/TbP0ay82DS

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) January 26, 2023