La Casa de los Famosos: Así fue el picante beso entre Aylín Mujica y Arturo Carmona

En La casa de los Famosos, tercera edición, las cosas siguen subiendo de tono y esta vez fueron Aylín Mujica y Arturo Carmona, quienes pusieron las cosas muy candentes. Y es que los famosos se dieron tremendo beso enfrente de todos sus compañeros del programa.

Los famosos actores llevaron a otro nivel lo que en un inicio sería un tierno y romántico beso. Durante un juego de “verdad o reto”, la actriz cubana perdió y como castigo “La materialista” le dijo que tenía que besar al galón de telenovelas.

Pero Aylin 🤣 eso no fue de novela, esa lengua fue to much #LCDLF3 pic.twitter.com/WJTPuXTeKh — Daniela G ✨️ (@DanielaG2613) January 25, 2023

Aunque la actriz se mostró inconforme con su castigo, su actitud cambió cuando se acercó a Arturo Carmona. Y es que, mientras algunos les señalaban que le diera un pequeño beso en la nariz, ella le sonrió y entre gritos se dieron un apasionado beso.

Mujica se alejó sonrojada y el resto de los participantes aplaudió calificando con un diez el momento. Lo anterior, desató que en redes sociales los internautas señalaran que es una estrategia de ambos.

Varios afirman que los actores desean tener un intenso romance para poder quedarse hasta el final, como en ediciones pasadas ha sucedido con otros artistas.

La estrategia en La casa de los famosos…

Hace tan solo unos días, el exesposo de Alicia Villareal, recordó entre lagrimas su divorcio con la cantante. Además, reveló en una charla con algunos de sus compañeros que estaba interesado en una de las participantes.

Aunque no reveló de quién se trataba, pues era evidente que no era Aylín, aunque la química entre ellos con el beso mostraría que no le es indiferente.

Mientras tanto, la conductora también habría mostrado intereres, ya que hace tan solo unos días el público notó lo cercana que se dejó ver con Carmona, cuando le hizo un masaje en los pies.

No cabe duda que la chispa se encendió entre los famosos.