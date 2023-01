VIDEO: Difunden grabación de violento ataque al esposo de Nancy Pelosi

El video del violento ataque a Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, un drama que sacudió a la clase política estadounidense y generó numerosas teorías conspirativas, fue difundido el viernes por decisión de un juez.

En la grabación, captada el 28 de octubre de 2022 por la cámara corporal de los policías que intervinieron en la residencia de la pareja en San Francisco, se puede observar a Paul Pelosi y a su agresor en el vestíbulo, ambos forcejeando por un martillo.

El atacante, identificado como David DePape, se niega y tira del martillo hacia él, antes de dejarlo caer violentamente sobre el cráneo de Pelosi, aunque el impacto no es visible en las imágenes. La policía se apresura a socorrer a Pelosi, quien yace en el suelo al parecer inconsciente, mientras intenta alejar al agresor.

🚨BREAKING: The Paul Pelosi bodycam video has been released.

Here is the full video. pic.twitter.com/Z254Q8NGIM

— Greg Price (@greg_price11) January 27, 2023