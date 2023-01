Serpiente de casi dos metros sorprende a vecinos en barrio El Arroyito, Petén

Agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación de Melchor de Mencos, Petén, acudieron al rescate de una serpiente de nombre boa constrictor de un metro y sesenta centímetros de largo.

Vecinos alertaron a Diprona que se encontraba una serpiente de la especie antes mencionada, por lo que de inmediato acudieron al rescate, el hecho ocurrió en el barrio El Arroyito, Melchor de Mencos, Petén.

Los agentes policiales para su manipulación utilizaron guantes, una jaula Kennet y un Anrain (herramienta de trabajo extrapesado para atrapar serpientes) evitando que la serpiente fuera lastimada. Posteriormente fue entregada a la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (Arcas) para su resguardo, protección, alimentación y el chequeo médico.

DEADLY HUGS

The boa constrictor is a non-venomous snake that uses “hugs” to suffocate its prey or predators. They are strong and large snakes, they can measure between 5 or 6 meters. They live in humid forests. Have you ever seen one?#arcas #guatemala #amazinganimals pic.twitter.com/XfdUxsjxRr

— Arcas Guatemala (@ArcasGuate) May 3, 2021