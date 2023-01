Supuestos pandilleros extorsionan a refugio de animales en San Lucas Sacatepéquez

Supuestos pandilleros están extorsionando al albergue Amor Animal, ubicado en San Lucas Sacatepéquez. Debido a esto, dicho refugio de animales se ve en la necesidad de cerrar sus puertas y buscar hogares para los 70 perros que actualmente atienden en sus instalaciones.

En redes sociales se comparte un video de la cuenta El Gráfico GT denunciando la situación, el cual detalla que dichas extorsiones se vienen realizando aproximadamente hace un año. La fundadora del albergue, Ana Valenzuela, declaró que le están exigiendo Q24 mil para que los pandilleros permitan que el refugio pueda seguir con sus funciones.

El sitio cuenta con ingresos provenientes de las jornadas de castración que ejecuta, por lo que no pueden cubrir con las exigencias de los pandilleros. El lugar que brinda atención a los perros fue inaugurado hace 12 años.

“Hoy les quiero suplicar que me apoyen compartiendo sin parar, para que estos chicos puedan encontrar un hermoso hogar. El mes pasado tocó la maldad (mareros) a la puerta de nuestro Albergue Amor Animal quien cuenta con 70 perros a pedir una renta anual de Q24, mil para poder seguir operando en territorio de ellos. No contamos con toda esa plata por la cual nos vemos obligados a reubicar a nuestros perros lo antes posible. Tristemente he tocado la puerta de los pocos albergues de quienes tienen bien a sus perros y la mayor parte me ha dicho que no pueden apoyar recibiendo a uno o dos por la situación tan difícil que se vive lo cual yo entiendo muy bien”, escribió Valenzuela.