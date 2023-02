¡Keylor Navas al Nottingham Forest!

Antiguo portero del Real Madrid durante cinco temporadas, con el que ganó sobre todo la Liga de Campeones, Kerylor Navas (36 años y 110 internacionalidades) llegó al PSG en septiembre de 2019.

Con el club galo, ganó dos campeonatos franceses y fue elegido el mejor portero de la temporada 2020-2021, pero al finalizar ese curso el PSG fichó al italiano Gianluigi Donnarumma, que esta temporada se ha hecho con el puesto de titular indiscutible.

Jugó con Costa Rica el último Mundial en Catar, donde la selección centroamericana quedó eliminada en la primera fase.

Keylor Navas el tercer fichaje en esta ventana del Forest, que actualmente ocupa la décimo tercera plaza de la Premier League, tras los del centrocampista Jonjo Shelvey, procedente del Newcastle, y Felipe, el defensa brasileño que hasta ahora jugaba en el Atlético de Madrid.

“Navas aporta una gran experiencia nacional e internacional al club, habiendo disputado 564 partidos en una carrera llena de trofeos”, añade.

El portero ganó 12 trofeos importantes con el club español, incluidos tres títulos de la Liga de Campeones de la UEFA y un título de La Liga. Fue nombrado Portero de la Temporada de la UEFA Champions League y también fue nombrado en el Equipo de la Temporada de la UEFA Champions League cuando el Real ganó su 13º título en 2017/18, derrotando al Liverpool 3-1 en la final.

En el cierre de fichajes a nivel mundial, otro de los nombres que capta la atención es el argentino campeón del mundo, Enzo Fernández. De acuerdo a la información que proporcionó el periodista Fabrizio Romano, “Enzo es nuevo jugador del Chelsea”.

El comunicador aseguró: “Todos los documentos están firmados entre los clubes con el Benfica y el lado del jugador con contrato válido hasta junio de 2031. Exámenes médicos, hechos”.

Asimismo, se informó que: “Los clubes corren para que se firmen los documentos antes de que finalice la ventana, finalmente se acuerda. Juego de embarque por completar”.

De momento se espera el anuncio oficial del Chelsea.

Enzo Fernández will sign with Chelsea until June 2031 — exactly same deal agreed on the first week of January 🚨🔵📑 #DeadlineDay

Nothing has ever changed between the player and Chelsea: he’s always been open to the move and happy to join #CFC. pic.twitter.com/QSTRH0b72W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023