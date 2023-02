Día de la Marmota: Phil predice seis semanas más de invierno en EE. UU.

En la localidad de Punxsutawney, en Pensilvania, la famosa marmota Phil, emergió este jueves, cuando se celebra el tradicional Día de la Marmota, de su guarida para anunciar seis semanas más de invierno en EE. UU., para frustración de aquellos que ansiaban una primavera anticipada.

Más de 5 mil personas pasaron la noche en vela esperando a que Phil saliera de su guarida invernal, en el Día de la Marmota, que se ha convertido en una fecha ineludible del calendario festivo de EE. UU. y Canadá.

I'm so sorry folks, I have seen my shadow !!! I PREDICT 6 MORE WEEKS OF WINTER!! #GroundhogDay

— Punxsutawney Phil (@PunxsatawnyPhil) February 2, 2023