Mason Greenwood: Retiran los cargos de violación y agresión

El futbolista detenido y acusado en enero de 2022, “ya no es objeto de enjuiciamiento criminal”, indicó la policía del Gran Mánchester.

BREAKING: Manchester United footballer Mason Greenwood has had all charges against him, including attempted rape and assault, dropped.

More on this breaking story: https://t.co/60ahPAUVCT

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/F5eBK3DsxI

— Sky News (@SkyNews) February 2, 2023